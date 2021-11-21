Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev, İran Şehircilik ve Petrol bakanlarıyla görüştü - Son Dakika

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi ve Petrol Bakanı Cevad Oci ile Tahran'da ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.

Resmi ziyaret için Tahran'a gelen Mustafayev, Yol ve Şehircilik Bakanı Kasımi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini söyleyen Mustafayev, enerji, otomotiv, demir yolu ve eğitim alanlarında ortak çalışmalar yürütebileceklerini dile getirdi.

Mustafayev, İran'a elektrik sattıklarını ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen ticaret hacminin yüzde 22 arttığını ifade etti.

İki ülke sınırında yeni köprüler kuracaklarını, Azerbaycan ile Rusya'dan geçen Kuzey-Güney Koridorunun hayata geçmesi için adım atacaklarını belirten Mustafayev, Azerbaycan'da 1225 İranlı ve İran'da da 95 Azerbaycanlının eğitim aldığını anımsattı.

Mustafayev ayrıca beraberindeki heyetin İran'daki diğer bakanlıklarda görüşmelerde bulunduğunu ifade etti.

Yol ve Şehircilik Bakanı Kasımi de Nahçıvan ile Meşhed arasında demir yolu hattı açmak için görüştüklerini ve Azerbaycan'da otomotiv üretimi için iş birliği yapabileceklerini belirtti.

Toplantıları Bakü'de de sürdüreceklerini kaydeden Kasımi, İranlı firmaların Azerbaycan'da bazı projeleri hayata geçirebileceğini söyledi. Kasımi, transit geçişler ile taşımacılığın ele alınan konular arasında yer aldığını aktardı.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev ziyareti kapsamında, İran Petrol Bakanı Oci ile de bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasında petrol ve doğal gaz alanındaki iş birliğine dair yeni anlaşmalar ele alındı.