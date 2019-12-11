Azerbaycan Başkonsolosu Guliyev: "Vatandaşlarımızın ilk tercih ettiği ülke Türkiye'dir" - Son Dakika
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Azerbaycan Başkonsolosu Guliyev: "Vatandaşlarımızın ilk tercih ettiği ülke Türkiye'dir"

6 saat önce

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti.

Azerbaycan Başkonsolosu Guliyev:

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti. Vali Okay Memiş ile iki ülkenin dostluğundan bahseden Guliyev, "Ermenilerin almış olduğu öz topraklarımızı eninde sonunda geri alacağız" açıklamalarında bulunurken, turizm konusunda ise Azerbaycan'ın ilk tercih ettiği ülkenin her zaman için Türkiye olduğunu belirtti.


Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'a gelen Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti. Başkonsolos Guliyev'i Erzurum'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Memiş, Türkiye ve Azerbaycan'ın iki devlet tek millet olduklarını söyledi.


Vali Okay Memiş, Azerbaycan'ın gelişmesi ve güçlenmesini, Türkiye'nin gelişmesi ve güçlenmesi olarak yorumlayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin şehirler bazında da iyi olduğunu belirtti. Vali Memiş, Azerbaycan'ın güçlü enerji kaynaklarının olması nedeniyle, Erzurum şehrinin enerji koridoru üzerinde bulunduğunu söyledi.


Erzurum'luları 'Soğuk memleketin sıcak insanları' olarak niteleyen Azerbaycan Kars Başkonsolosu Guliyev, Erzurum'da olmaktan dolayı minnet duyduğunu belirtti. Guliyev, "Sıkı bağlar ile birbirimize tutunuyoruz. Ermenilerin Zengezur bölgesini almasıyla Türkiye ile aramızdaki karayolu kesilse de karayolun olmayışı bağlarımızı koparmadı" şeklinde konuştu.


Guliyev, "Bakü - Ceyhan petrol hattı, Bakü - Erzurum doğal gaz hattı, Bakü - Kars demir yolu hattı ve bundan sonraki projeler, Azerbaycan ve Türkiye'nin bağlarının kopmayacağı anlamına geliyor. Kanayan yaramız Karabağ için geri alma çabaları içerisindeyiz. Eninde sonunda öz topraklarımızı geri alacağız. Bir kısım topraklarımızı geri aldık. 2018'in Mayıs ayında 11 bin hektar alanımızı Nahçivan'dan geri aldık. Cumhurbaşkanımız yarın öbür gün emrederse yolu kapatma imkanını kullanarak geride kalan topraklarımızı almak için harekete geçebiliriz" dedi.


"Azerbaycanlı kardeşlerimizi Erzurum'a davet ediyorum"


Azerbaycan Kars Başkonsolosu Guliyev, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen görüşmede, Palandöken Kayak Merkezi'nin kısa süre önce sezonunu açtığını hatırlatan Vali Memiş, "Azerbaycanlı kardeşlerimizi Erzurum'a tatil yapmaya davet ediyorum." dedi.


Erzurum'un Türkiye'nin kış turizminde gözde merkezlerinden biri olduğunu aktaran Vali Memiş, dünyanın hiçbir yerinde havaalanına indikten 10 dakika sonra kayak yapılacak başka bir yerin olmadığını vurguladı.


Palandöken Kayak Merkezi'nin kısa süre önce sezonu açtığını hatırlatan Vali Memiş, "Azerbaycanlı kardeşlerimizi Erzurum'a tatil yapmaya davet ediyorum. Bu yıl yaptığımız pistlerle pist uzunluğumuz neredeyse 100 kilometreye ulaştı. Yeni otellerimiz, yeni pistlerimiz ve bunların yanında Türkiye'nin en iyi arama kurtarma ekiplerimizle tüm misafirlerimizi ağırlamaya hazırız" şeklinde konuştu.


"Vatandaşlarımızın ilk tercih ettiği ülke Türkiye'dir"


Guliyev ise Başkonsolosluk olarak Türkiye'nin 17 iline hizmet verdiklerini söyledi. Azerbaycanlıların tatillerinde ilk sırayı her zaman Türkiye'nin aldığını ifade eden Guliyev, "Türkiye'nin Azerbaycan'da tatilde ilk sırayı almasında birçok sebep var. Başta gelen sebep dildir. Dil sıkıntısı yok bura ile aramızda. İkincisi ise mutfak. En yakın bildiğimiz ülkelerde dahi yemek sıkıntısı yaşayabiliyoruz. Ama Türkiye'de böyle bir sıkıntımız yok. Ayrıca örf ve adetler konusunda da bir sıkıntımız bulunmamaktadır. O yüzden vatandaşlarımızın ilk tercih ettiği ülke Türkiye'dir" diye konuştu.


Ziyaret karşılıklı hediye takdimi ile son buldu. - ERZURUM

Azerbaycan, Türkiye, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:02 Kaynak: İHA
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