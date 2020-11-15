Azerbaycan bayrağı gölgesinde Darende'de fidan dikimi - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesinde Azerbaycan ve Türk bayraklarının gölgesinde fidan dikimi yapıldı.

Darende Günpınar Yardımlaşma, Kalkındırma Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Malatya Orman İl Müdürlüğü işbirliği ile fidan dikim etkinliği yapıldı. "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası çerçevesinde bin 200 fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikimine katılan vatandaşlar ise ellerindeki Türk ve Azerbaycan bayraklarını da dalgalandırarak, birliktelik mesajı verdi.

Günpınar Yardımlaşma, Kalkındırma Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Derviş Güneş, çam, ceviz, badem ve alıç fidanı dikildiğini belirterek, yetişen meyvelerden elde edilecek gelirle öğrencilere burs imkanı sunulacağıını ifade etti. - MALATYA