Azerbaycan bazı Covid-19 tedbirleri hafifletiyor - Son Dakika

Azerbaycan'da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında getirilen bazı karantina şartları 5 Ağustos'tan itibaren hafifletiliyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, 5 Ağustos'tan itibaren bazı korona virüs kısıtlamalarının kaldırılmasına karar verildiği belirtildi. Karar kapsamında SMS'le izin alarak sokağa çıkma uygulaması kaldırıldı ve plajlar yeniden açıldı.

Bakü, Sumgayıt, Abşeron, Gence, Yevlah, Celilabad, Masallı, Mengeçevir, Goranboy, Göygöl, Haçmaz ve Salyan kentlerinde ise 31 Ağustos'a kadar "sıkı karantina rejimi" uygulaması devam edecek. Söz konusu karar uyarınca, eczaneler ve gıda marketleri hariç büyük ticaret merkezleri, kafe ve restoranlar, müze ve sergi salonları, eğitim kurumlarının (internet üzerinden yapılan sınav, müsabaka ve mülakatlar hariç) faaliyetlerine son verilmesi, açık hava spor müsabakaları ve oyunlarının durdurulması, Azerbaycan'a hava ve karayollarıyla giriş ve çıkışlara getirilen kısıtlamalarım (yük taşımacılığı ve charter uçuşları hariç) 31 Ağustos 2020 tarihine kadar uygulanmaya devam edeceği belirtildi.

Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 32 bin 684'e hayatını kaybedenlerin sayısı ise 468'e yükseldi. Ülkede iyileşerek taburcu olanların sayısı ise 27 bin 760 oldu. Azerbaycan'da şu ana kadar 744 bin 837 korona virüs testi yapıldı. - BAKÜ