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Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin 30. yılını kutladı - Son Dakika

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin 30. yılını kutladı

14.01.2022 15:10
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin 30. yılını kutladı

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğinin diplomatik ilişkilerinin 30. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Azerbaycan-Türkiye ilişkileri ikili ve uluslararası platformlarda en yüksek seviyesine ulaşarak dünyada eşi benzeri bulunmayan kardeşlik örneği sergilemektedir.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğinin diplomatik ilişkilerinin 30. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Azerbaycan- Türkiye ilişkileri ikili ve uluslararası platformlarda en yüksek seviyesine ulaşarak dünyada eşi benzeri bulunmayan kardeşlik örneği sergilemektedir." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 30. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Mesajda, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin tarihinin asırlar öncesine dayandığı belirtilerek "Farklı devletlere sahip olmasına rağmen zor zamanlarda öz kardeşini desteklemekten vazgeçmeyen halklarımızın bağlılığı yüzyılların sınavından geçmiştir. 1915'te Çanakkale'de kardeşleri ile beraber şehit olan Azerbaycanlı askerler, 1918'de Kafkas İslam Ordusunun bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti için canından geçen yiğitleri halklarımızın kalbinde ebedi olarak yaşamaktadırlar." değerlendirmesi yapıldı.

Bağımsızlığını yeniden kazandığı 1991'de Azerbaycan'ı tanıyan ilk devletin Türkiye olduğu ve Bakü ile Ankara arasında 14 Ocak 1992'de diplomatik ilişkilerin kurulduğu hatırlatılan mesaja şöyle devam edildi:

"Ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını takiben devletlerimiz ve halklarımızın ilişkileri bütün alanlarda hızlı bir yükselişle gelişmeye başlamıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir' ve Azerbaycan halkının Ulusal Lideri Haydar Aliyev'in 'Tek millet, iki devlet' fikirlerine dayanan Azerbaycan-Türkiye ilişkileri, ikili ve uluslararası platformlarda en yüksek seviyesine ulaşarak dünyada eşi benzeri bulunmayan kardeşlik örneği sergilemektedir."

Türk halkının, bağımsızlığını kazandıktan sonra zorlu bir süreçten geçen ve topraklarının yüzde 20'si işgal edilen Azerbaycan'dan desteğini esirgemediğine vurgu yapılan mesajda, şunları kaydedildi:

"27 Eylül 2020'de başlayan 44 günlük Vatan Savaşı'nda da öz kardeşi ile dayanışma halinde olmuştur. Cumhurbaşkanları İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021'de Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da imzaladığı Şuşa Beyannamesi ile stratejik müttefikliğe evrilen Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin 30. yıldönümünün haklı bir gururla kutlandığı bu tarihte halklarımıza barış, istikrar, refah ve kardeşliğimizin daim olmasını diliyoruz."

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İslam Ordusu, Azerbaycan, Türkiye, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin 30. yılını kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin 30. yılını kutladı - Son Dakika
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