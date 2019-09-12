Son Dakika Haberleri: Azerbaycan Büyükelçiliğinden gala gecesi
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Azerbaycan Büyükelçiliğinden gala gecesi

30 dakika önce

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin diplomatik hizmetlerinin kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle film gösterimi ve gala gecesi düzenledi.

Azerbaycan Büyükelçiliğinden gala gecesi, System.String[]

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin diplomatik hizmetlerinin kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle film gösterimi ve gala gecesi düzenledi.

CerModern'de düzenlenen geceye, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, iş insanları, sanatçı, bürokrat ve siyasetçilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Gala gecesinde 1919 yılında Paris Barış Konferansı'na gönderilmiş Azerbaycan heyetinin mücadelesini anlatan "Ebedi Görev" başlıklı belgesel filminin gösterimi yapıldı.

Yoğun ilgi gösterilen program, yemeğin ardından sona erdi.

Azerbaycan, Ankara, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:00 Kaynak: AA
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