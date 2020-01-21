Azerbaycan Büyükelçisi İbrahim: "Türkiye-Azerbaycan ilişkileri dünyada benzersiz bir seviyededir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Azerbaycan Büyükelçisi İbrahim: 'Türkiye-Azerbaycan ilişkileri dünyada benzersiz bir seviyededir' - Son Dakika

Azerbaycan Büyükelçisi İbrahim: "Türkiye-Azerbaycan ilişkileri dünyada benzersiz bir seviyededir"

10 dakika önce

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'in konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindekilerin sergiyi gezmesi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kanlı 20 Ocak 1990 Olaylarının 30. Yılı" nedeniyle Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'in konuşması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindekilerin sergiyi gezmesi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kanlı 20 Ocak 1990 Olaylarının 30. Yılı" nedeniyle Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışına katıldı. (2)

Azerbaycan Büyükelçisi İbrahim: Türkiye-Azerbaycan ilişkileri dünyada benzersiz bir seviyededir

Mustafa Şentop, Azerbaycan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:25 Kaynak: AA
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