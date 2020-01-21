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Azerbaycan Büyükelçisi İbrahim: "Türkiye-Azerbaycan ilişkileri dünyada benzersiz bir seviyededir"
10 dakika önce
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'in konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindekilerin sergiyi gezmesi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kanlı 20 Ocak 1990 Olaylarının 30. Yılı" nedeniyle Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:25 Kaynak: AA
Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'in konuşması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindekilerin sergiyi gezmesi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kanlı 20 Ocak 1990 Olaylarının 30. Yılı" nedeniyle Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışına katıldı. (2)
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