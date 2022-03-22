Azerbaycan Büyükelçisi'nden İran'daki Ermeni milletvekillerinin "ezan rahatsızlığına" tepki - Son Dakika
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Azerbaycan Büyükelçisi'nden İran'daki Ermeni milletvekillerinin "ezan rahatsızlığına" tepki

22.03.2022 18:00
Azerbaycan Büyükelçisi'nden İran'daki Ermeni milletvekillerinin "ezan rahatsızlığına" tepki

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade, İran Meclisindeki Ermeni milletvekillerinin Karabağ'a bağlı Şuşa kentinde okunan ezandan rahatsız olmalarına tepki gösterdi.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Ali Alizade, İran Meclisindeki Ermeni milletvekillerinin Karabağ'a bağlı Şuşa kentinde okunan ezandan rahatsız olmalarına tepki gösterdi.

Alizade, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "İran Meclisindeki Ermeni asıllı 2 milletvekili, Şuşa Mescidi ve temas hattında okunan ezanın Hankendi'de duyulmasından rahatsız olup bunu 'psikolojik bir baskı' olarak değerlendirmişlerdir. Umarım, din adamları ezanın saygınlığını ve Hankendi'nin kime ait olduğunu bunlara öğretir." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi ayrıca söz konusu paylaşımında Şuşa'da okunan ezan sesini de yayınladı.

İran Meclisindeki Ermeni milletvekilleri Robert Bagleriyan ve Ara Şaverdiyan, 16 Mart'ta, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'a hitaben yazdıkları mektupta, Azerbaycan'ın Şuşa kentindeki hoparlörlerden gelen ezan sesini "psikolojik savaş" olarak nitelemiş ve tepki göstermişlerdi.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa, Azerbaycan ordusu tarafından 8 Kasım 2020'de Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı. 27 Eylül 2020' de başlayan savaş Ermenistan'ın 10 Kasım 2020'de yenilgiyi kabul etmesiyle durmuş, iki ülke ateşkes bildirisi imzalamıştı. Tarihi Azerbaycan toprağı olan Hankendi'de şu anda Ermeniler bulunuyor. Şuşa ile Hankendi arasında geçici süreyle bölgede bulunan Rus askerleri görev yapıyor.

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Azerbaycan, Ermeni, Ezan, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Büyükelçisi'nden İran'daki Ermeni milletvekillerinin 'ezan rahatsızlığına' tepki - Son Dakika


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