Azerbaycan Büyükelçisinden BAÜN'e teşekkür - Son Dakika

Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Hazar İbrahim, Balıkesir Üniversitesine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a bir teşekkür mektubu gönderdi. Büyükelçi Hazar İbrahim mektubunda, Balıkesir Üniversitesinin Türkiye ile Azerbaycan arasında kardeşlik ilişkilerinin gelişmesinde yaptığı çalışmalara vurguda bulunurken, misafirperverliği ve destekleri dolayısıyla Rektör Prof. Dr. İlter Kuş ile üniversite personeline teşekkür etti.

Büyükelçi Hazar İbrahim, Azerbaycan'ın 44 günlük vatan savaşı şehitlerinden Balıkesir Üniversitesi öğrencisi Mammadagha Safarov'un annesi ve babası ile birlikte, Safarov'un öğrenim gördüğü Balıkesir Üniversitesi ile Mühendislik Fakültesinde adının verildiği konferans salonunu ziyaret etmişti.

2015-2019 yılları arasında Balıkesir Üniversitesinde öğrenim gören Mammadagha Safarov'un ailesine Balıkesir Üniversitesi senatosu tarafından Şükran Beratı gönderilerek, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonuna da Safarov'un adı verilmişti.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş konu ile ilgili yaptığı açıklamada;

"Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim Beyefendi'ye göndermiş oldukları mektup için hem şahsım hem de üniversitemiz adına şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar. Bu vesileyle bir kez daha 'Bir millet, iki devlet' anlayışıyla kendi şehidimiz olarak kabul ettiğimiz Mammadagha Safarov kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR