Azerbaycan cephesinde son durum - Son Dakika

Azerbaycan cephesinde son durum

23.10.2020 08:33
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephedeki son durumu açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephedeki son durumu açıkladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ağdara, Fizuli-Hadrut-Jabrail ve Gubadlı yönlerinde cephe operasyonlarının değişen yoğunlukta devam ettiğini açıkladı. Ermenistan'ın, Azerbaycan savunma mevzilerine saldırılarının sürdüğü bildirilen açıklamada, şöyle denildi: "Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar neticesinde cephenin Fuzuli, Cebrayıl ve Gubadlı yönlerinde Ermeni silahlı kuvvetlerine ciddi darbeler vurulmuş, çok sayıda düşman kalesi tahrip edilmiş, önemli alanlar ve yükseklikler kurtarılmıştır. Tüm cephe boyunca düşmanın ana kaynaklarına ve askeri altyapısına onarılamaz hasar verildi. Düşman birliklerinde askeri teçhizat, silah ve mühimmat, yiyecek sıkıntısı var. Düşman birliklerinin komutanlığı pratikte kaybedildi. Muharebe pozisyonlarını koruyacak düzenli ordu birimlerinin bulunmaması nedeniyle, onların yerini zorunlu siviller alıyor. Ermenistan'ın Tavuş ve Sisian bölgelerinden Dağlık Karabağ'a getirilen personelin çatışmaya girmeyi reddettiği ve mevzilerinden kaçtığı ortaya çıktı. Şu anda tüm cephede savaş devam ediyor."


Ermenistan, Azerbaycan, Fuzuli, Ermeni, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Azerbaycan cephesinde son durum - Son Dakika Dünya

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