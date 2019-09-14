Azerbaycan-Çin ortaklığı yatırım için Yozgat'ı tercih etti

Azerbaycan-Çin Ortaklığı, kombi üretiminde kullanılan eşanjör ve kombi bacası ile şofben üretimi için Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika kuracak.

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın desteğiyle Azerbaycan-Çin Ortak yatırımı firma, Yozgat'a yatırım yapma kararı aldı.

Firma, kombi üretiminde kullanılan eşanjör ve kombi bacası ile şofben üretimi yapan fabrikayı 10 bin metrekarelik alanda kuracak.

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak alan belirlendi, kısa sürede inşaat çalışmalarına başlanacak.

Yaklaşık 30 milyon liralık yatırımla kurulacak fabrikada, ilk etapta 40 kişiye istihdam sağlanacak. Fabrikada ürün çeşitleri ve üretim kapasitesinin aşamalı olarak artırılmasıyla çalışan sayısının 300'e kadar yükselmesi planlanıyor.

Fabrikada üretilecek ürünlerin Yozgat'tan Avrupa başta olmak üzere bölge ülkelerine ihracatı yapılacak. Ayrıca, Tedarik Zinciri Projesi kapsamında fabrikanın üretimde kullanacağı hammadde ve malzemelerin azami düzeyde Yozgat ve çevre illerden karşılanması amaçlanıyor.

Yozgat'ta hayata geçirilecek fabrikanın uluslararası yatırımcılara da örnek teşkil edeceği düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, cuma günü Yozgat'a yatırım yapacak Azerbaycan-Çin ortak yatırımı firmanın temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ederek, Yozgat'taki yatırım ve istihdam alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Görüşmenin ardından yatırıma ilişkin ilk imzalar, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası'nda atıldı.