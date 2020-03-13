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Azerbaycan Covid-19 salgını nedeniyle düğün yapılmasını yasakladı
31 dakika önce
Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde sıkı tedbirler alındı.
Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde sıkı tedbirler alındı.
Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kültürel ve sportif etkinlikler de dahil olmak üzere ülke çapındaki tüm kitlesel etkinlikler 1 ay süreyle ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:47
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