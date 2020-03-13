Azerbaycan Covid-19 salgını nedeniyle düğün yapılmasını yasakladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Azerbaycan Covid-19 salgını nedeniyle düğün yapılmasını yasakladı - Son Dakika Dünya

Azerbaycan Covid-19 salgını nedeniyle düğün yapılmasını yasakladı

31 dakika önce

Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde sıkı tedbirler alındı.

Azerbaycan Covid-19 salgını nedeniyle düğün yapılmasını yasakladı, System.String[]

Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde sıkı tedbirler alındı.


Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kültürel ve sportif etkinlikler de dahil olmak üzere ülke çapındaki tüm kitlesel etkinlikler 1 ay süreyle ertelendi.

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Azerbaycan, Euronews, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:47 
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