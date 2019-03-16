Son Dakika Haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 399 Kişiyi Affetti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 399 Kişiyi Affetti

1 saat önce

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nevruz Bayramı öncesinde yeni af kararnamesine imza attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 399 Kişiyi Affetti, System.String[]
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nevruz Bayramı öncesinde yeni af kararnamesine imza attı.

Kararnameyle 399 tutuklu serbest kalırken, bazı mahkumların da ceza süresi yarıya indirildi. Yayınlanan genelgeye göre bir çok mahkum olan kişinin, aile üyelerinin, kamu baş denetçisinin ve insan hakları kuruluşlarının, af başvurularını değerlendirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, itirazları dikkate alarak, mahkumların kişiliklerini, sağlığı, ailevi durumlarını ve mahkumiyet süresindeki davranışları dikkate alınarak, anayasanın 109. maddesinin 22'ci fıkrasına uyarınca af kararını imzaladığını kaydetti. Genelgede yabancı uyruklu mahkumların da aralarında bulunduğu 399 kişinin ismine yer verildi. Ayrıca kararnameyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan üç kişiden biri 25 yıl hapis cezasına ve iki kişi ise 20'şer yıl hapis cezasına indirildi. Hapis cezasına çarptırılan 1 kişi ve kararı askıya alınmış bir kişi berat etti. Hapis cezasına çarptırılmış 11 kişi hapishaneden serbest bırakıldı. Hapis cezasına çarptırılan 1 kişi, geri kalan cezasını çekmeden serbest bırakıldı. Para cezasına çarptırılan 12 kişi ise beraat ederek serbest bırakıldı. - BAKÜ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:06 Kaynak: İHA

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