Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 7 köyün kurtarıldığı açıkladı - Son Dakika

Azerbaycan ordusu Cebrayıl'da 2, Gubadlı'da 3, Zengilan'da 2 köyü işgalden kurtardı. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Aliyev, "Azerbaycan ordusu Cebrayıl kentinde Mirek, Kavdar; Zengilan kentinde Meşediismayıllı, Şerifbeyli; Gubadlı kentinde ise Başarat, Garakişiler ve Garacallı köyleri işgalden kurtarılmıştır. Yaşasın Azerbaycan ordusu! Karabağ Azerbaycandır!" ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev , Twitter hesabından Zengilan, Cebrail ve Gubadlı kentlerine ait toplam 7 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

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