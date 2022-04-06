Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasındaki üçlü toplantı başladı - Son Dakika
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Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasındaki üçlü toplantı başladı

06.04.2022 19:25

- Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasındaki üçlü toplantı başladı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in Belçika'nın başkenti Brüksel'deki üçlü toplantısı başladı.

- Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasındaki üçlü toplantı başladı

BRÜKSEL - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in Belçika'nın başkenti Brüksel'deki üçlü toplantısı başladı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında yapılması planlanan üçlü toplantı başladı. Toplantıda, Güney Kafkasya'daki güvenlik durumunun ve diğer konuların ele alınması bekleniyor.

Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasındaki üçlü toplantı başladı
Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasındaki üçlü toplantı başladı
Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasındaki üçlü toplantı başladı
Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasındaki üçlü toplantı başladı

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Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasındaki üçlü toplantı başladı Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasındaki üçlü toplantı başladı Fiyat İstikrarı Komitesi 4. Toplantısı başladı Fiyat İstikrarı Komitesi 4. Toplantısı başladı

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan, Ermenistan ve AB arasındaki üçlü toplantı başladı - Son Dakika


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