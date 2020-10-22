Azerbaycan, İran sınırında tam kontrol sağladı - Son Dakika

Azerbaycan, İran sınırında tam kontrol sağladı

22.10.2020 18:30

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan'a bağlı Ağbend kasabasının Ermeni işgalinden kurtarılmasıyla Azerbaycan-İran devlet sınırında tam kontrolün sağlandığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan'a bağlı Ağbend kasabasının Ermeni işgalinden kurtarılmasıyla Azerbaycan- İran devlet sınırında tam kontrolün sağlandığını duyurdu.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki topraklarına yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde sürerken, işgal altındaki bölgeler kurtarılmaya devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Zengilan'a bağlı Ağbend kasabasının Ermeni işgalinden kurtarılmasıyla Azerbaycan-İran devlet sınırında tam kontrolün sağlandığını duyurdu. Aliyev, "Ağbend kasabasının kurtarılmasıyla Azerbaycan-İran devlet sınırında tam kontrol sağlandı. Azerbaycan ve İran halkını bu vesileyle kutluyorum. Muzaffer Azerbaycan Ordusuna sevgiler!" dedi.

Aliyev, ayrıca Ağbend kasabasında Azerbaycan bayrağını dalgalanmasına ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Aliyev'e rapor veren asker, "Sayın Başkomutan, Zengilan'ın Ağbend sınır bölgesi işgalden kurtarılmıştır. Şu anda Azerbaycan bayrağı burada dalgalanmaktadır. Bununla Azerbaycan-İran sınırının 132 kilometrelik kısmı işgalden kurtarılmıştır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan, Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.

-İHA-

-İHA-

Azerbaycan, İran sınırında tam kontrol sağladı
Azerbaycan, İran sınırında tam kontrol sağladı
Azerbaycan, İran sınırında tam kontrol sağladı
Azerbaycan, İran sınırında tam kontrol sağladı

İlham Aliyev, Azerbaycan, İran, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Azerbaycan, İran sınırında tam kontrol sağladı - Son Dakika


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