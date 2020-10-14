Son dakika haberleri | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Azerbaycan ordusu 8 köyü daha işgalden kurtardı"

Edinilen son dakika gelişmesine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 8 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardığını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 8 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardığını açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fuzuli bölgesinin Garadağlı, Hatunbulaq, Qarakollu köyleri ile Hocavend'in Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke, Tağaser köylerinin Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu. (Kamil Nadirli/İHA)

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