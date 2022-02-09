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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar'ı kabul etti - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar'ı kabul etti

09.02.2022 23:14
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı kabul etti.

Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar, 26-29 Mayıs'ta yapılması planlanan TEKNOFEST Azerbaycan'ın tanıtım toplantısı için bulundukları Bakü'de Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi.

Selçuk Bayraktar, Aliyev ile görüşmelerini Twitter hesabından, "Nazik kabullerinden dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e şükranlarımızı sunuyoruz. Zafere ulaşanlar sabredenlerdir." ifadeleri ile duyurdu.

Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar, Azerbaycan temasları kapsamında Karabağ zaferinde ele geçirilen askeri araçların sergilendiği Ganimetler Parkı'nı da ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar'ı kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar'ı kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar'ı kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar'ı kabul etti

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Selçuk Bayraktar, İlham Aliyev, Azerbaycan, Baykar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar'ı kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar'ı kabul etti - Son Dakika
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