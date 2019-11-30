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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Bu proje (TANAP), ülkeler arasında köprüler kuracak, iş birliği,...
6 saat önce
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Bu proje (TANAP), ülkeler arasında köprüler kuracak, iş birliği, istihdam, uzun müddetli anlaşmalar getirecektir.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:00 Kaynak: AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Bu proje (TANAP), ülkeler arasında köprüler kuracak, iş birliği, istihdam, uzun müddetli anlaşmalar getirecektir."
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