Son Dakika Haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Bu proje (TANAP), ülkeler arasında köprüler kuracak, iş birliği,...
Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Bu proje (TANAP), ülkeler arasında köprüler kuracak, iş birliği,... - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Bu proje (TANAP), ülkeler arasında köprüler kuracak, iş birliği,...

6 saat önce

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Bu proje (TANAP), ülkeler arasında köprüler kuracak, iş birliği, istihdam, uzun müddetli anlaşmalar getirecektir.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Bu proje (TANAP), ülkeler arasında köprüler kuracak, iş birliği, istihdam, uzun müddetli anlaşmalar getirecektir."

Cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:00 Kaynak: AA
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