Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev işgalden kurtarılan yeni bölgeleri duyurdu - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev işgalden kurtarılan yeni bölgeleri duyurdu

Azerbaycan-Ermenistan arasında şiddetli çatışmalar devam ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev işgalden kurtarılan yeni bölgeleri açıkladı.

Azerbaycan- Ermenistan arasında şiddetli çatışmalar devam ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev işgalden kurtarılan yeni bölgeleri açıkladı. Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgal ettiği topraklara yönelik operasyonları sürerken, işgal altındaki bölgeler kurtarılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Azerbaycan ordusu, Terter ilçesinin Talış köyünü, Cebrayil ilçesine bağlı Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şaybey ve Gujag köylerini, Fuzuli ilçesine bağlı Aşağı Abdurrahmanlı köylerini kurtardı" ifadelerini kullandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise, Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklardan ilk görüntüleri paylaştı. (İHA)

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