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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Bugün tarihi bir gündür.
6 saat önce
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Bugün tarihi bir gündür.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:54 Kaynak: AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Bugün tarihi bir gündür. Umarım TANAP'ın ömrü uzun olacak, Türkiye-Azerbaycan ve diğer komşu halklara fayda verecek"
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