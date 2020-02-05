Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Çavuşoğlu'na "Dostluk" nişanı verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Çavuşoğlu'na 'Dostluk' nişanı verdi - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Çavuşoğlu'na "Dostluk" nişanı verdi

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından "Dostluk" nişanıyla taltif edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Çavuşoğlu'na

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından "Dostluk" nişanıyla taltif edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığında düzenlenen takdim töreninde konuşan Aliyev, Çavuşoğlu'nun Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine sunduğu değerli katkılara dikkati çekti.

Çavuşoğlu'nun Azerbaycan'ı "yürekten seven bir insan" olduğunu dile getiren Aliyev, Bakan Çavuşoğlu'na hitaben şunları söyledi:

"Siz Azerbaycan'ı her zaman desteklediniz ve müdafaa ettiniz. Avrupa Konseyinde de sizinle birlikte çalıştık ve daima birbirimizi destekledik. Sizinle çoktandır birbirimizi tanıyoruz. Sizin Türkiye'nin inkişafında çok büyük katkılarınız var. Kardeş Türkiye'nin dünya arenasında güç merkezi haline gelmesinde sizin hususi rolünüz var. Sizi Azerbaycan'da çok iyi tanıyorlar. Azerbaycan'da sizi seviyorlar, halkımızın dostu ve kardeşi olarak çok büyük saygı gösteriyorlar. Tüm bunlar nedeniyle 'Dostluk' nişanıyla taltif ediliyorsunuz."

Çavuşoğlu da siyasete başladığı günden bu yana sadece Türkiye'nin değil, Azerbaycan'ın hakkını savunmayı da görev bildiğini söyledi.

Kendisine "Dostluk" nişanı taltif edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na hitaben şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin haklarını her zaman müdafaa ettiniz. Türkiye ve Azerbaycan, iki kardeş ülke olarak her zaman bir yerde olacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve sizin liderliğinizde ikili ilişkilerimiz çok daha güçlendi. Cennet mekan Haydar Aliyev babamızın sözü bizim için rehberdir. İki devletiz ama bir milletiz. Ben her zaman Dışişleri Bakanı olarak sadece Türkiye'nin değil, Azerbaycan'ın Dışişleri Bakanı olarak da çalıştım. Benim için en büyük ödül, şanlı bayraklarımızın dünyada dalgalanmasıdır. Sadece Türkiye için değil, Azerbaycan için de çalışmaya devam edeceğim. Bu şeref için çok teşekkür ediyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:42 Kaynak: AA
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