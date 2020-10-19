Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Cebrail'e bağlı 13 köy işgalden kurtarıldı
19.10.2020 08:05
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu sabah yaptığı açıklamada "Cebrail yöresine bağlı Sultanli, Emirvarli, Mashanli, Hasanli, Alikeykhanli, Gumlag, Hacılı, Goyerchinveysalli, Niyazguzlar, Kechel Memmedli, Shahvelli, Hacı Ismayilli and Isaklı köyleri kurtarıldı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bu sabah yaptığı açıklamada "Cebrail yöresine bağlı Sultanli, Emirvarli, Mashanli, Hasanli, Alikeykhanli, Gumlag, Hacılı, Goyerchinveysalli, Niyazguzlar, Kechel Memmedli, Shahvelli, Hacı Ismayilli and Isaklı köyleri kurtarıldı. Karabağ Azerbaycan'dır!" dedi.
Son Dakika İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor Kartal'da, bariyere çarpan otomobildeki 2 kişinin ayakları koptu Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Masterchef Duygu Acarsoy, 'beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu Serdar Aziz'in hakem Atilla Karaoğlan'a ettiği hakaret kameralara yansıdı KKTC'de ipi göğüsleyen Ersin Tatar kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Show TV ve Cine5 detayı F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu Karı-kocaya baltayla saldıran komşularının görüntüleri kameraya böyle yansıdı