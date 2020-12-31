Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Dağlık Karabağ'daki Türkiye Rusya Ortak Gözetim Merkezi iki hafta içinde hazır olacak" - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Dağlık Karabağ'daki Türkiye Rusya Ortak Gözetim Merkezi iki hafta içinde hazır olacak"

31.12.2020 23:57
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Azerbaycan tarafı gözetim merkezine Ağdam bölgesinde inşa ediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Azerbaycan tarafı gözetim merkezine Ağdam bölgesinde inşa ediyor. Yakın on gün, maksimum iki hafta içeresinde bu gözetim merkezi hazır olacaktır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Başkent Bakü'deki Cumhurbaşkanlığı konutunda gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdiği destek için teşekkür eden Aliyev, "Kardeş Türkiye devletine, Türk halkına, sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bize gösterdikleri büyük destek için teşekkür ediyorum. Savaş döneminde bize gösterdiği manevi destek bize ilave güç verdi. Bütün dünya görüyor ki Azerbaycan Türkiye birliği, kardeşliği sarsılmazdır. İyi günde, kötü günde biz birbirimizin yanındayız" dedi.

"Azerbaycan-Ermenistan-Türkiye koridorunun oluşmasına önem veriyoruz"

Azerbaycan-Ermenistan-Türkiye koridorunun oluşmasına önem verdiklerini vurgulayan Aliyev, "İlk talimatlar verildi. Yakın günlerde Horadiz'den Zengilan'a oradan da Ermenistan sınırına kadar demir yolunun inşasına başlayacağız. Artık proje hazırlanıyor. Geçici olarak Horadiz'den Zengilan'a karayolu inşa edildi. Demir yolunun inşası maksimum 2 yılda tamamlanacak. Proje bitene kadar demir yolu ile Horadiz'e, oradan da kamyonlarla yükler taşınabilir. Biz artık Azerbaycan'dan Ermenistan, Nahçıvan üzerinden de Türkiye'ye ilk yükleri taşıyabiliriz. 10 Kasım anlaşmasının en önemli şartlarından olan Nahçıvan koridorunun açılması da gerçekleştirilecek" dedi.

"Dağlık Karabağ'daki Türkiye Rusya Ortak Gözetim Merkezi iki hafta içinde hazır olacak"

Dağlık Karabağ'da Türkiye Rusya Ortak Gözetim Merkezi konusunda Azerbaycan'ın üzerine düşeni yaptığını belirten Aliyev, "Azerbaycan tarafı gözetim merkezine Ağdam bölgesinde inşa ediyor. Yakın on gün, maksimum iki hafta içeresinde bu gözetim merkezi hazır olacaktır. Bildiğim kadarıyla Türkiye tarafı da faaliyete başlamak için tam hazırdır. Gözetim merkezi ne kadar çabuk faaliyete başlarsa o kadar iyi olacak. Savaştan iki ay geçmesine bakmayarak bölgede hala tehlikeler var. Kontrolsüz Ermeni silahlı çeteleri mevcut. Onların bir kısmı gitmek istemiyor, teslim olmak istemiyorlar. Onun için gözetim merkezi mutlaka olmalı. Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak ve gelecekte bölgemizde barışın temin edilmesi için gerekli" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

İlham Aliyev, Azerbaycan, Türkiye, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Dağlık Karabağ'daki Türkiye Rusya Ortak Gözetim Merkezi iki hafta içinde hazır olacak' - Son Dakika


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