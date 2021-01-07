Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ'a ziyaret hususunda Ermenistan'ı uyardı Açıklaması - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ'a ziyaret hususunda Ermenistan'ı uyardı Açıklaması

07.01.2021 13:07
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ'a ziyaret hususunda Ermenistan'ı uyardı Açıklaması, System.String[]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan'ın Dağlık Karabağ'ı ziyaret ederek, sözde Ermeni yöneticilerle bir araya gelmesine tepki göstererek, "Bu ziyaretler durdurulmalıdır.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan'ın Dağlık Karabağ'ı ziyaret ederek, sözde Ermeni yöneticilerle bir araya gelmesine tepki göstererek, "Bu ziyaretler durdurulmalıdır. Bu tür kışkırtıcı adımlar atılırsa, Ermenistan'ın daha çok pişman olacağı konusunda uyarıyoruz." dedi.

Aliyev, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi kurmaylarıyla düzenlediği 2020 yılına ilişkin değerlendirme toplantısında, Dağlık Karabağ'a Azerbaycan'ın izni olmaksızın yapılan ziyaretleri değerlendirdi.

Azerbaycan'ın izni olmaksızın Dağlık Karabağ'a hiçbir yabancı ülke vatandaşının gidemeyeceği konusunu bölgede görevli Rus unsurlara daha önce ilettiklerini belirten Aliyev, "Maalesef Rus unsurların izniyle oraya Fransız parlamenterler gitti. Sonuçta Fransa'nın Bakü Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı ve kendisine nota verildi. Biz sessiz kalmayacağız." ifadesini kullandı.

Aliyev, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan'ın da Dağlık Karabağ'a gittiğine değinerek, "Senin ne işin var orada? Savaşı unutmasınlar. 'Demir yumruğun' yerinde olduğunu unutmasınlar. Bu ziyaretler durdurulmalıdır. Bu tür kışkırtıcı adımlar atılırsa, Ermenistan'ın daha çok pişman olacağı konusunda uyarıyoruz." dedi.

Şimdi Rusya'nın ara buluculuğunda ilişkilerin normalleştirilmesi için adımların atıldığını vurgulayan Aliyev, şunları söyledi:

"Peki, ilişkiler normalleşecekse, böyle provokatif ziyaretlere ne gerek var? Ne göstermek istiyorlar? Bizi kışkırtmak mı istiyorlar? Bu tip adımların onlara pahalıya mal olduğunu unutmasınlar. Bu nedenle tüm ziyaretler durdurulmalıdır. Bizim iznimiz olmadan Uluslararası Kızılhaç Örgütü dışında hiçbir yabancı kuruluş ve vatandaş oraya gidemez.

Ermenistan Dışişleri Bakanı, sen kimsin ki oraya gidiyorsun? Uyarıyoruz. Benzer bir adım tekrarlanırsa cevabımız çok sert olacaktır. İlk defa Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla onları uyardık. Bundan sonra uyarı farklı şekilde verilecektir."

"Bildiride, onların bu tür faaliyetlerde bulunması hususu yer almıyor"

Aliyev, geçici görevli Rus unsurların bölgede insani yardım faaliyetlerinde bulunduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

" 10 Kasım'da imzalanan üçlü bildiride, onların bu tür faaliyetlerde bulunması hususu yer almıyor. Fakat biz buna göz yumuyoruz çünkü orada insanların yaşadığını, mevsimin kış, havaların soğuk olduğunu biliyoruz. Bu kışın orada yaşayan Ermeniler için sorun yaratmaması için bazı çalışmalar yapılmalı. Bu yüzden olanak sağladık.

Şimdi yüklerin çoğu oraya Azerbaycan üzerinden gidiyor. Buna da olanak tanıdık. Yükler, demir yoluyla Berde'ye getiriliyor, buradan da kara yoluyla Dağlık Karabağ'a götürülüyor. Elbette buna izin vermeyebilirdik."

Dağlık Karabağ, İlham Aliyev, Azerbaycan, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ'a ziyaret hususunda Ermenistan'ı uyardı Açıklaması - Son Dakika


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