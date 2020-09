Son dakika haber: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Erdoğan'a mektup - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'nün kurtuluşunun 102. yıl dönümünü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupta, "Bugün Azerbaycan- Türkiye kardeşliği ve dostluğu tüm dünyaya örnek" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nuri Paşa önderliğindeki Kafkas İslam Ordusu tarafından Bakü'nün kurtuluşunun 102. yıl dönümünü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi. Aliyev mektubunda, "Bugün Bakü'nün kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutluyoruz. O zamanın zorluklarına rağmen kardeş Türkiye yardımını Azerbaycan'dan esirgemedi. Nuri Paşa önderliğindeki Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan'a gelerek mücadeleye katıldı. Kafkas İslam Ordusu Gence'den başlayan şanlı yolu yeni kurulmuş Azerbaycan Milli Ordusu ve gönüllüleriyle birlikte Bakü'yü Ermeni ve Bolşevik işgalinden kurtardı. Bu yolda canlarını feda eden şehitlerimizi saygı ve hürmetle anıyorum. Hatıraları hep kalbimizde olacak" ifadelerine yer verdi.

15 Eylül'ün Azerbaycan halkı için çok önemli bir gün olduğunu kaydeden Aliyev, "O gün Bakü işgalden kurtarıldı ve ilk kez bağımsız Azerbaycan devletinin başkenti ilan edildi. Bu tarihi zaferin ardından Kafkas İslam Ordusu ve Azerbaycan Milli Ordusu'nun zafer yürüyüşü Bakü halkı tarafından büyük bir coşku ve sevinçle karşılandı. İki yıl önce Bakü sokaklarında bu coşku ve sevgi yeniden canlandı. Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenine Azerbaycan ve Türk askerlerinin katılımını sizlerle birlikte izledik. Kuşkusuz bu tarihi olay her zaman hatırlanacak" dedi.

Azerbaycan-Türk kardeşliğinin ve dostluğunun tüm dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Aliyev, "12 Temmuz'da kardeş Türkiye Cumhuriyeti, Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı askeri provokasyonu konusundaki kararlı tavrını açıkladı. Tovuz'daki olaylara ilişkin net açıklamalarınız Azerbaycan halkı tarafından çok takdir ediliyor. Azerbaycan, kardeş Türkiye'nin yanında yer almış ve her konuda sarsılmaz desteğini göstermiştir. Azerbaycan-Türkiye Stratejik İttifakı ve Ortaklığı, bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasında ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunuyor. Nitekim kardeş, dost ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki ilişkiler, büyük önder Haydar Aliyev'in "Bir millet, iki devlet" sloganı doğrultusunda her alanda başarılı bir şekilde gelişmekte ve artmaktadır" ifadelerine yer verdi.

(Kamil Nadirli/İHA)