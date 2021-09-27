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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den, İran'ın sınırdaki askeri tatbikatına tepki (1) - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den, İran'ın sınırdaki askeri tatbikatına tepki (1)

27.09.2021 11:52

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran tırlarının kontrol edilmeye başlanmasının ardından bu ülkenin tatbikat yapmasını "şaşırtıcı" olarak niteleyerek, "Neden işgal döneminde o bölgede tatbikat yapılmıyordu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran tırlarının kontrol edilmeye başlanmasının ardından bu ülkenin tatbikat yapmasını "şaşırtıcı" olarak niteleyerek, "Neden işgal döneminde o bölgede tatbikat yapılmıyordu. Ermenilerin Cebrayıl, Zengilan ve Fuzuli'de olduğu dönemde neden tatbikat yapılmıyordu?" dedi.

Aliyev, Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın birinci yılında Anadolu Ajansına değerlendirmelerde bulundu.

Karabağ topraklarının, 44 günlük vatan muharebesiyle işgalden kurtarıldıktan sonra Azerbaycan'ın sınırları içindeki yolların kontrolünü ele aldıklarını belirten Aliyev, İran tırlarının yasa dışı şekilde Karabağ bölgesine gitmesinin ilk kez olmadığını, bunun işgal döneminde de defalarca yaşandığını söyledi.

Aliyev, "Fakat şimdiki gibi net bilgi elbette yoktu. Bunu göz önünde bulundurarak, çeşitli kanallarla İran tarafına hoşnutsuzluğumuzu ifade ediyorduk. Fakat bu süreç devam ediyordu. Savaş bittikten sonra artık Laçın koridoru bizim gözümüzün önündedir. Bizim askeri mevzilerimizden Hankendi'ne giden yola olan mesafe belki de 5-6 metre. Biz Laçın koridoru boyunca ayrıca Şuşa etrafında ve diğer bölgelerde yeteri kadar teknik olanaklara sahibiz. Kameralar var, uyduyu kullanıyoruz, İHA'ları kullanıyoruz. Biz gördük ki tırlar savaş sonrasında da oraya gitmeyi sürdürüyor." diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı yetkililerinin İran'ın Bakü Büyükelçisi ile gayriresmi görüşerek tırlarla ilgili hoşnutsuzluğu ilettiklerini aktaran Aliyev, şunları kaydetti:

"Bu görüşme yanılmıyorsam temmuzda oldu. Ondan sonra tabii ki biz bunu takip etmeye başladık ve her ayın başında bizde bilgi birikiyor ki kaç tır çıktı, kaç tır girdi, ne getirdi, ne götürdü. Onların plakalarına kadar tüm bilgiler bizde var. Bunlar basında yer aldı. Fakat sonra ne yaptılar. İran tırlarına Ermeni plakaları yapıştırmaya çalıştılar. Böyle sahtekarlığa el attılar. Bizi kandırmaya çalıştılar. Öyle beceriksiz bir iş yaptılar ki aracın üstündeki tankerde Farsça yazılar, aşağıda ise Ermeni plakaları. Onu da size belirteyim ki aynı plakaları birkaç aracın üzerine de yapıştırdılar. Bu iş o kadar düzensiz yapıldı ki. Bu da onu gösteriyor ki bu işi perdeleyerek sürdürmek istiyorlar."

"Onlar da Azerbaycan topraklarını kullanıyorsa vergi ödemeliler"

Aliyev, ihlallerin devam etmesi üzerine, İran'ın Bakü Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını ve nota verildiğini hatırlattı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ümit ediyorduk ki buna son verilecek. Fakat 11 Ağustos-11 Eylül arasında yaklaşık 60 İran tırı yasa dışı şekilde Karabağ'a hareket etti. Bunu önlemek için biz artık pratik adımlara geçtik. Bizim davranış ve adımlarımız sorumluluk sahibidir, dostluk ilişkilerine dayanmaktadır. İlk kez sözlü uyarı, ikinci kez resmi nota, üçüncü kez kontrol noktaları, gümrük, sınır, polis. Böylece biz Azerbaycan arazisinden geçen yolu kontrol etmeye başladık ve sonrasında Karabağ'a giden tırların sayısı sıfıra indi. Bakınız, buraya vardırmak gerekli miydi?

Orada, Rus barış gücünün nezaretindeki Karabağ bölgesinde toplam 25 bin insan yaşıyor. Bu pazar o kadar mı önemli? Bu ticaret, dost ve kardeş olarak gördüğün ülkeye açıkça saygısızlık edecek kadar mı önemli? Elbette biz uluslararası konvansiyonlar ve uluslararası hukukla tespit edilen tüm olanakları kullandık.

Bazıları diyor ki sadece İran araçlarından gümrük vergisi alıyoruz. Biz şimdi yabancı ülkeye gittiğimizde gümrük vergisi ödüyor muyuz, ödüyoruz. Onlar da Azerbaycan topraklarını kullanıyorsa vergi ödemeliler."

"Azerbaycan burada da çok sorumlu ve ölçülü davranıyor"

Aliyev, işgalden kurtarılan bölgede Azerbaycan'ın, İran tırlarını kontrol etmeye başlamasından hemen sonra İran'ın Azerbaycan sınırında tatbikata başlamasını ise "Sınırımızın yakınlarında yapılan askeri tatbikat çok şaşırtıcı bir olay." sözleriyle değerlendirdi.

İlham Aliyev, "Çünkü 30 yıllık bağımsızlık döneminde böyle olaylar olmamıştı. İlk olarak söylemeliyim ki her ülke kendi topraklarında istediği askeri tatbikatı yapabilir. Bu onun egemenlik hakkı. Buna kimse söz söyleyemez. Fakat bunu bir zaman kesitinde analiz ettiğimizde bunun hiçbir zaman olmadığını görüyoruz. Neden şimdi ve neden bizim sınırımızda? Bu soruları ben değil, Azerbaycan toplumu soruyor. Bu soruyu dünyadaki Azerbaycanlılar soruyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, şu görüşleri paylaştı:

"Bir soru da soruluyor ki neden işgal döneminde o bölgede tatbikat yapılmıyordu? Ermenilerin Cebrayıl, Zengilan ve Fuzuli'de olduğu dönemde neden tatbikat yapılmıyordu? Neden biz bu toprakları kurtardıktan sonra, 30 yıllık esaret ve işgale son verdirdikten sonra bu yapılıyor? Bu sorular meşru sorulardır. Elbette biz bölgede uzun süreli iş birliğine darbe vuracak hiçbir durumun olmamasını istiyoruz. Azerbaycan burada da çok sorumlu ve ölçülü davranıyor. Bizim meşru adımlarımıza karşı gösterilen duygusal tepkilerin geçici olduğunu umuyorum."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den, İran'ın sınırdaki askeri tatbikatına tepki (1)
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den, İran'ın sınırdaki askeri tatbikatına tepki (1)
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den, İran'ın sınırdaki askeri tatbikatına tepki (1)
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den, İran'ın sınırdaki askeri tatbikatına tepki (1)
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den, İran'ın sınırdaki askeri tatbikatına tepki (1)

İlham Aliyev, Azerbaycan, Tatbikat, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den, İran'ın sınırdaki askeri tatbikatına tepki (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den, İran'ın sınırdaki askeri tatbikatına tepki (1) - Son Dakika
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