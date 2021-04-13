Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İskender- M füzesi açıklaması: Rusya'dan yanıt bekliyoruz - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İskender- M füzesi açıklaması: Rusya'dan yanıt bekliyoruz

13.04.2021 21:07

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'ın tarafından ihracı yasak olan Rus menşeli İskender-M füzesini kullanılmasına ilişkin Rusya'dan yanıt beklediğini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'ın tarafından ihracı yasak olan Rus menşeli İskender-M füzesini kullanılmasına ilişkin Rusya'dan yanıt beklediğini ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başkent Bakü'deki Ada Üniversitesi'nde düzenlenen "Güney Kafkasya'ya Yeni Bakış: Savaş Sonrası Kalkınma ve İşbirliği" adlı konferansa katıldı. Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentine atılan Rus menşeili ihracatı yasak İskender-M füzeyle ilgili konuştu. Konferansta değerlendirmelerde bulunan Aliyev, "Ben halkımdan hiçbir şey saklamıyorum, Azerbaycan halkının her şeyi bilmesi gerektiğini düşünüyorum. İskender-M füzesiyle ilgili konuyu 1 Nisan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmemde gündeme getirdim" diye konuştu.

"9 GÜNDÜR YANIT YOK"

Moskova yönetiminin İskender füzelerine ilişkin yanıt vermesi gerektiğinin altını çizen Aliyev, "Konuşmaya ait resmi açıklamada bu bölüm yer almadı. Çünkü Rusya ile aynı ifadeleri kullandık. Cevabı öğrenmemiz gerektiğini söyledim. Neredeyse 2 hafta oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı benim talimatım üzerine 4 Nisan'da fotoğraf ve delillerin de bulunduğu resmi bir mektup gönderdi. Bu füzelerin ne olduğunu sorduk. 9 gün geçti ama hala yanıt yok" dedi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'un "2. Karabağ Savaşı'nda İskender füzesi kullanılmadı" sözlerini eleştiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "İskender burada, gelip görebilirsin. 15 dakika mesafede" ifadelerini kullandı. Yanıtsız kalan soruların cevaplandırılması gerektiğini dile getiren Aliyev, "İskender burada. İhracı yasak olan İskender-M Şuşa'ya nasıl geldi? Nereden ateşlendi? Kim ateşledi? Cevap bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ SIRRI DEMEK KABUL ETMEK ANLAMINA GELİR"

Ermenistan'ın İskender füzesi kullanıp kullanmadığı tartışmalarının yaşandığı dönemde konuşan Eski Ermenistan Savunma Bakanı "Savaş sırrı" açıklamasını da değerlendiren Aliyev, "Bu açıklama üstü kapalı onay anlamına gelir. Bunu söyleyemem çünkü savaş sırrı' dedi. Bu insanların seviyesi bu kadar. Bu kişiler askeri kararlar alan insanlar. Savaş sırrı demek bunu kabul etmek anlamına geliyor. Yeterli bilgiye sahip olduğumuzu söyleyebilirim ancak resmi bir açıklama bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ERMENİSTAN İDDİALARINDAN VAZGEÇMELİ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenilerin Türkiye'den toprak iddiasında bulunmasına sert tepki göstererek, "Bu iddialardan vazgeçmeliler, anayasalarını değiştirmeliler" dedi. Aliyev açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Ermenistan kadar küçük ve güçsüz bir ülkenin Türkiye gibi büyük ve güçlü bir ülke üzerinde toprak iddiası olması garip. İdeolojik dogmalar ve Türkofobi Ermenilerin ulusal politikası oldu. Gerçeklik duyularını bile kaybettiler. Bildiğim kadarıyla Türk hükümeti yapıcı adımlar planlıyor. Ama tabi ki uygun karşılık görmeliler. Ermenistan ilk önce Türkiye üzerindeki toprak iddialarından vazgeçmeli. Anayasalarını baştan yazmalılar. Yeni bir anayasaya ihtiyaçları var. Bunun üzerinde çalışıyorlar ama bu siyasi gücünü artırmak isteyen bir hükümetin gündemi doğrultusunda. Sanıyorum ki aynı zamanda onlara iyi bir tavsiye verebilirim. Anayasanızdan Türkiye'ye yönelik toprak taleplerinizi çıkarın. Başka herhangi bir ülkenin anayasasında diğer bir ülkenin topraklarına yönelik talepler var mıdır bilmiyorum"

ALİYEV: ERMENİSTAN TARİHİ YALANLARLA DOLU

Ermenistan'ın tarihinin yalanlarla dolu olduğuna işaret eden Aliyev sözde soykırımın da kesinlikle asılsız olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenilerin sözde soykırım ile bağlantılı sahte tarihlerinin gerçekle hiçbir ilgisi olmadığına işaret ederek, "Herkes anlamalı ki tarih boyunca savaşlar oldu. ve sahte tarihleri, sözde soykırım iddiasının gerçeklerle hiçbir ilgisi yok. Bu savaştı. İnsanlar ve ülkeler birbiriyle savaşıyordu. Ama daha sonra uzlaşma sağlandı. O dönemde Ermenistan sadece Osmanlı İmparatorluğu ile zorluklar yaşamıyordu. Diğer komşularıyla da sorunluydu. Haksız saldırıları için neden sadece Türkiye'yi seçtiler?" Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin 'konuyu tarihçiler araştırsın' teklifini Ermenistan'ın kabul etmemesine dikkat çekerek, "Türk hükümeti daha önce defalarca tarihçilerden kurulan ekiplerin bu sorunları araştırmasını teklif etti ama bunu reddettiler. Neden? Çünkü siyasi çıkar elde etmek için bu sahte tarihe ihtiyaçları var. Koruma ve bazı ülkelerden destek almak için bu sahte tarihi kullanıyorlar" dedi.  Aliyev, Ermenistan'ın tecrit durumundan çıkması için Türkiye ile iyi anlaşması gerektiğinin altını çizerek, "Türkiye adına konuşamam ama bunlar sır değil. Bildiğiniz gibi iletişimin yeniden açılmasını konuşuyoruz. Özellikle de Zengezur Koridoru. Bu koridor Türkiye ile anlaşılmadan yeniden açılamaz. Türkiye, Azerbaycanlı, Rus ve Ermeni başbakan yardımcılarının bulunduğu üçlü çalışma grubunda yer almıyor.  Ama Türkiye'yi konuşulanlar hakkında bilgilendiriyoruz. Eğer Ermenistan iletişimle ilgili zorluklara son vermek istiyorsa, transit bir ülke olmayı amaçlıyorsa bunu onlara Türkiye sağlayabilir. Bildiğim kadarıyla Türk hükümeti hazır. Top Ermeni tarafında. İyi doktorlara ihtiyaçları var. Daha önce de söyledim. Onlar zehirlenmiş. Bu zehir onların diasporasından geliyor. Güney Fransa, Kaliforniya ile bazı diğer başkentlerde sakin ve güzel yerlerde oturarak hayatın tadını çıkarıyorlar. Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin rehineleri ve hırslı emelleri ile idealleri için araçları olmasını istiyorlar. Ermenistan toplumu demir perdeyi yok etmeli" dedi.

"TÜRKİYE'YE MÜTEŞEKKİRİZ"

Maddi manevi olarak Türkiye'nin desteğinin asla unutulmayacağını belirten Aliyev, "Komşu ülkelerle ilişkiler başarılı bir şekilde gelişiyor. Savaş bunu bir kez daha gösterdi. Çok fazla detaya girmek istemiyorum ancak genel olarak komşu ülkelerin davranış ve faaliyetlerinden memnunuz. Tabii ki savaşın başından sonuna kadar güçlü siyasi ve manevi destek sağlayan kardeş ülke Türkiye'ye çok müteşekkiriz." İfadelerine yer verdi. "Diğer üç komşuya gelince, asıl amaç onların tarafsız olmasıydı. Böyle de oldu." diyen Cumhurbaşkanı Aliyev "Savaş sonrası durum, komşularımızın artık bölgesel kalkınma konusundaki görüşlerimizi paylaştığını gösterdi. Bu arada komşu ülkelerle bölgenin nasıl gelişmesi gerektiğini, ulaştırma, lojistik, enerji işbirliği, ticaret projelerinin nasıl olacağı konusunda müzakerelerde bulunduk. Yani hiçbir görüş ayrılığımız yok. Ermenistan, politikasını henüz kamuoyuna açıklamasa da defakto olarak yaptıkları bence tatmin edici" dedi.


Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İskender- M füzesi açıklaması: Rusya'dan yanıt bekliyoruz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İskender- M füzesi açıklaması: Rusya'dan yanıt bekliyoruz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İskender- M füzesi açıklaması: Rusya'dan yanıt bekliyoruz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İskender- M füzesi açıklaması: Rusya'dan yanıt bekliyoruz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İskender- M füzesi açıklaması: Rusya'dan yanıt bekliyoruz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İskender- M füzesi açıklaması: Rusya'dan yanıt bekliyoruz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İskender- M füzesi açıklaması: Rusya'dan yanıt bekliyoruz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İskender- M füzesi açıklaması: Rusya'dan yanıt bekliyoruz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İskender- M füzesi açıklaması: Rusya'dan yanıt bekliyoruz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İskender- M füzesi açıklaması: Rusya'dan yanıt bekliyoruz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İskender- M füzesi açıklaması: Rusya'dan yanıt bekliyoruz

İlham Aliyev, Ermenistan, İskender, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İskender- M füzesi açıklaması: Rusya'dan yanıt bekliyoruz - Son Dakika


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