Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den taziye mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerin şehit olması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine taziyelerini iletti.

Azerbaycan merkezli AzerNews gazetesinin haberine göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk Milletine taziyelerini ileterek, "Türk askerlerinin şehit edildiği haberine derin üzüntülerimi dile getiriyorum. Bu olay vesilesiyle, kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına; size, şehit ailelerine ve Türk milletine derin başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.