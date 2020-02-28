Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den taziye mesajı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den taziye mesajı - Son Dakika Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den taziye mesajı

6 saat önce

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerin şehit olması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine taziyelerini iletti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den taziye mesajı, System.String[]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Suriye'nin İdlib kentinde 33 askerin şehit olması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine taziyelerini iletti.

Azerbaycan merkezli AzerNews gazetesinin haberine göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk Milletine taziyelerini ileterek, "Türk askerlerinin şehit edildiği haberine derin üzüntülerimi dile getiriyorum. Bu olay vesilesiyle, kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına; size, şehit ailelerine ve Türk milletine derin başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.


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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:28 Kaynak: DHA
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