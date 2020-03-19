Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den yeni tip koronavirüs mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den yeni tip koronavirüs mesajı Açıklaması

6 saat önce

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını gelişmiş ülkelerin bile önleyemediğini belirterek, "Salgına karşı herhangi bir ilaç ve aşı henüz yok ve ne zaman olacağını da kimse bilmiyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den yeni tip koronavirüs mesajı Açıklaması, System.String[]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını gelişmiş ülkelerin bile önleyemediğini belirterek, "Salgına karşı herhangi bir ilaç ve aşı henüz yok ve ne zaman olacağını da kimse bilmiyor. Bu yüzden ilk günlerden salgının yayılmasını önlemek için pratik adımlar attık. Azerbaycan yönetimi, virüsün yayılmaması için çok önemli ve etkin tedbirler alıyor." dedi.

Aliyev, Nevruz Bayramı dolayısıyla ulusa sesleniş konuşması yaparak, yurttaşlarını kutladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl Kovid-19 dolayısıyla kitlesel kutlamaların yapılmadığını belirten Aliyev, Azerbaycan halkının bu durumu anlayışla karşıladığından emin olduğunu söyledi.

Aliyev, Azerbaycan hükümetince alınan önlemlerle halkın sağlığının ve ülkenin güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığını vurgulayarak, "Her bir vatandaştan sorumluluğunun farkında olmasını ve yaşlılara özel dikkat göstermesini rica ediyorum. Yaşlı nesil, toplumumuzda her zaman saygı görmüştür. Yaşlılara saygı, bizim milli özelliğimizdir ve bu değerleri bundan sonra da korumalıyız." ifadesini kullandı.

Şimdiki durumda yaşlılara özel dikkat gösterilmesini yineleyen Aliyev, "Saygı lafla değil amelle gösterilmelidir. Hastalığın en ağır komplikasyonları yaşlılarda gözlemlenmektedir. Dünyayı saran ve pandemiye dönüşen bu hastalıkla mücadele edeceğimizden ve sonuç alacağımızdan eminim." diye konuştu.

Dünya gündemindeki bir numaralı konunun koronavirüs olduğuna ve bu hastalığın pandemi ilan edilmesine dikkati çeken Aliyev, şöyle devam etti:

"Bu salgının geniş şekilde yayılması, gelişmiş ülkelerin bile onu önleyemediğini gösterdi. Salgına karşı herhangi bir ilaç ve aşı henüz yok ve ne zaman olacağını da kimse bilmiyor. Bu yüzden ilk günlerde, salgının yayılmasını önlemek için pratik adımlar attık. Azerbaycan yönetimi, yeni tip koronavirüsün yayılmaması için çok önemli ve etkin tedbirler alıyor. Bu gerçekten böyle."

Aliyev, ülkede eğitime ara verildiğini, tüm kitlesel etkinliklerin yasaklandığını hatırlatarak, ülkede 4 yeni laboratuvarları olduğu ve gerekirse yenisini ekleyebilecekleri bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı rezerv fonundan 20 milyon manat

Ülkede 10 hastanenin özel sistemle çalışmaya başladığını, bu hastanelerde hem hastaların tedavi edildiğini hem de karantina tedbirlerinin uygulandığını anlatan Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

"Birçok ülkeyle gidiş geliş kısıtlandı, nerdeyse tamamen durduruldu. Uçuşlar iptal edildi, sınırlar kapatıldı, elektronik vize verilmesi durduruldu ve hastalığın geniş yayıldığı ülkelerden insanların Azerbaycan'a gelmesi yasaklandı. Bu tedbirlerin olumlu sonuç vereceğinden eminim. Devlet ne gerekiyorsa yapıyor. Martın başlarında bu hastalıkla mücadele için 10 milyon manat ayrıldı. Cumhurbaşkanı rezerv fonundan 20 milyon manat daha ayrılacak."

Aliyev, hastalıkla fedakarcasına mücadele eden Azerbaycanlı sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, 14 Mart'ta ilan edilen sosyal izolasyon kurallarına uymayan vatandaşların ciddi şekilde cezalandırılacağı uyarısında da bulundu.

Olağanüstü hal ilan edilebilir

Söz konusu durumla ilgi bazı sorumsuzlukların yaşandığına, yurt dışından finanse edilen bazı muhalif grupların provokatif eylemlerde bulunduğuna değinen Aliyev, şunları kaydetti:

"Onların asıl amacı Azerbaycan'ı yok etmektir. Ülkede karışıklık ve panik olmasını istiyorlar. Onlar düşmandır ve biz bunu açıkça söylemeliyiz. Bu hastalığın sonunun ne olacağı belli değil. Dolayısıyla hastalık süresince yeni ilişki kuralları olacaktır. Olağanüstü hal de ilan edilebilir. Bu durumda beşinci kol temsilcilerinin tecrit edilmesi artık tarihi zorunluluk olacaktır. Azerbaycan halkı, onları çoktan tarihin çöplüğüne attı bile. Azerbaycan karşıtı güçlerin, beşinci kolun ve hainlerin bu durumdan faydalanarak herhangi bir provokasyon yapmasına müsaade etmeyeceğiz."

Aliyev, dünyanın yeni bir döneme adım attığına işaret ederek, tüm Azerbaycanlıları dayanışmaya ve sorumlu olmaya çağırdı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:40 Kaynak: AA

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