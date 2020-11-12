Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan tazminat ödeyecek
12.11.2020 16:06
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, varılan anlaşmanın ardından Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'a verdiği zarar için tazminat ödeyeceğini söyledi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, varılan anlaşmanın ardından Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'a verdiği zarar için tazminat ödeyeceğini söyledi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Dağlık Karabağ'daki operasyonlarda yaralanan askerleri ziyaretinde Ermenistan ile varılan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.Aliyev,Ermenistan'ın, işgal ettiği bölgelerdeki sivil yerleşimleri, okulları, hastaneleri, tarihi abideleri, mescitleri ve mezarlıkları yerle bir ettiğini söyledi. Aliyev, uluslararası uzmanların katılımıyla maddi ve manevi zararın hesaplanacağını ve Ermenistan'ın uluslararası mahkemelere verileceğini söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ermenistan tazminat ödeyecek" dedi.
- Azerbaycan
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