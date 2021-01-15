Son dakika gündem: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti (2)

Son dakika gündem haberine göre Camiden detaylar Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in camiyi incelemesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Kuran-ı Kerim'i camiye hediye etmesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in dua etmesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklaması Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,...

Camiden detaylar Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in camiyi incelemesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Kuran-ı Kerim'i camiye hediye etmesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in dua etmesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklaması Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti. Ziyarette eşi Mihriban Aliyeva ile kızı Leyla Aliyeva da yer aldı.

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