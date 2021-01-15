Son dakika gündem: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti (2) - Son Dakika

Son dakika gündem: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti (2)

15.01.2021 14:00

Son dakika gündem haberine göre Camiden detaylar Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in camiyi incelemesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Kuran-ı Kerim'i camiye hediye etmesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in dua etmesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklaması Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,...

Camiden detaylar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in camiyi incelemesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Kuran-ı Kerim'i camiye hediye etmesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in dua etmesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklaması Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti. Ziyarette eşi Mihriban Aliyeva ile kızı Leyla Aliyeva da yer aldı.

Son dakika gündem: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti (2)
Son dakika gündem: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti (2)
Son dakika gündem: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti (2)
Son dakika gündem: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti (2)

İlham Aliyev, Ermenistan, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti (2) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'dan "Korona aşısının yan etkileri oldu mu?" sorusuna yanıt: Şu ana kadar olmadı, sapasağlamım Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ evinin önünde silahlı saldırıya uğradı İstanbul'da kar yerini güneşe bıraktı ama hafta sonu çok daha yoğun bir yağış bekleniyor Son Dakika! Erdoğan, Bahçeli ve Akşener koronavirüs aşısı yaptırdı! Kılıçdaroğlu'nun ise bir şartı var Davutoğlu'ndan HDP'nin kalesi Mardin'de gövde gösterisi! O anları sosyal medyadan paylaştı Koronavirüsün korkunç etkisi röntgen filmlerine de yansıdı: Sigara tiryakisinden kat kat daha kötü Tehdit mesajları aldığı için şikayetçi olan fenomen Şimal Akalın, yaşadıklarını bir bir anlattı Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar
Fiyatı her geçen gün daha da artıyor! İşte ayçiçek yağına gelen zammın nedenleri Fiyatı her geçen gün daha da artıyor! İşte ayçiçek yağına gelen zammın nedenleri         
14:13
Fransız pilot Pierre Cherpin, yaptığı kaza sonrası hayatını kaybetti Fransız pilot Pierre Cherpin, yaptığı kaza sonrası hayatını kaybetti         
13:59
Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi         
13:38
Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları için güçlerini birleştirdi Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları için güçlerini birleştirdi         
12:45
Erdoğan'ın müjdesini verdiği gelir kaybı ve kira destekleri için 2 milyondan fazla esnaf başvurdu Erdoğan'ın müjdesini verdiği gelir kaybı ve kira destekleri için 2 milyondan fazla esnaf başvurdu         
12:29
"Bana şiddet uyguluyor" dediği eski eşinin saatler sonra morga gidip cesedini teşhis etti         
12:01
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz         
11:20
Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı         
10:57
Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz         
10:46
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Müge Anlı'da aranan kişinin cansız bedeni 52 gün sonra ağaca asılı halde bulundu Müge Anlı'da aranan kişinin cansız bedeni 52 gün sonra ağaca asılı halde bulundu         
10:40
Babasını öldürüp annesini yaralayan şizofren: Beni evlendirin dedim, deli olduğumu söyledi Babasını öldürüp annesini yaralayan şizofren: Beni evlendirin dedim, deli olduğumu söyledi         
10:05
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi         
09:10
Kuraklık artınca suyu daha fazla muhafaza eden solucan gübresine talep patladı Kuraklık artınca suyu daha fazla muhafaza eden solucan gübresine talep patladı         
08:00
Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı         
23:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 14:33:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei