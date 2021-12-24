Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut ve Şuşa'yı ziyaret etti - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 60. yaş gününde Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut kasabasını ve Şuşa kentini ziyaret ederek, "Toprak bütünlüğümüze yönelik herhangi bir tehdide asla izin veremeyiz" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 60. yaş gününde Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut kasabasını ve Şuşa kentini ziyaret etti. Hadrut kasabasında askerlerle bir araya elen Aliyev, "Toprak bütünlüğümüze yönelik herhangi bir tehdide asla izin veremeyiz" dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşi Mehriban Aliyeva ve oğulları Haydar Aliyev ile birlikte Hocavend ilinin Hadrut kasabasını ziyaret ederek askeri birliğin açılışına katıldığı belirtildi.

Askeri birliğe savaş bayrağını sunan Aliyev, askeri birlikte incelemelerde bulunduktan sonra düzenlenen tatbikatı izledi. Aliyev yaptığı konuşmada, Hadrut'daki askeri birliğin açılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Çünkü bu askeri birlik işgalden kurtarılmış bölge olan Hocavend ilinde açılmıştır ve ordumuzun emrindedir. Ordu sürekli olarak dikkatimizdedir. Bu dikkat ve özenin sonucu olarak, bugün Azerbaycan'ın galip gelen ordusu, dünyada muharebe meydanında muzaffer, galip gelen bir ordu olarak tanınmaktadır" dedi.

"İKİNCİ KARABAĞ SAVAŞI, AZERBAYCAN ORDUSUNUN YILMAZ İRADESİNİ GÖSTERDİ"

Hadrut harekatının İkinci Karabağ Savaşı'nda özel bir önem taşıdığını vurgulayan Aliyev, "Bu stratejik yerleşimin kurtarılması, gelecek planlarımıza ek olarak destek sağladı. Çünkü Hadrut'u işgalcilerden kurtarmasaydık, gelecekteki operasyonlarımız daha büyük zorluklarla karşı karşıya kalabilirdi. İkinci Karabağ Savaşı kimin kim olduğunu gösterdi. İkinci Karabağ Savaşı, Azerbaycan Ordusunun ve Azerbaycan halkının yılmaz iradesini gösterdi. Bugün, Ermeni ordusu zaten yenilmiş durumda. Azerbaycan Ordusu muzaffer bir ordudur" dedi.

"ŞUŞA OPERASYONU BİR DESTAN HALİNE GELDİ"

Hadrut işgalcilerden kurtarılmamış olsaydı Şuşa'ya ulaşmanın daha zorlaşacağını ifade eden Aliyev, "Ancak Şuşa operasyonu şimdiden bir destan haline geldi. Şuşa harekatı şu anda dünyanın önde gelen askeri okullarında tartışılıyor ve analiz ediliyor. Birçok kişi, özellikle Şuşa'da eskiden yaşamış insanlar, Azerbaycan'ın kahraman oğullarının hafif silahlarla kayalara tırmandığına ve kültür başkentimiz, Karabağ'ın tacı olan Şuşa'yı işgalcilerden kurtardıklarına hala inanamıyor" dedi.

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜMÜZE YÖNELİK HERHANGİ BİR TEHDİDE ASLA İZİN VEREMEYİZ"

Ermenistan ordusunun neredeyse yok olduğunu belirten Aliyev, "Ermenistan bizim için yeniden tehlike kaynağı olmaya kalkarsa, sonları İkinci Karabağ Savaşı'ndaki gibi olacaktır. Halkımıza, devletimize, toprak bütünlüğümüze yönelik herhangi bir tehdide asla izin veremeyiz. Yurt dışında da olsa bu tehdidi görürsek bizi kimse durduramaz. 44 gün boyunca bizi kaç kere durdurmaya çalıştılar, kaç kere tehdit ettiler, baskı yaptılar. Bizi hiç kimse durduramadı" ifadelerini kullandı.

"KOMANDO TUGAYININ OLUŞTURULMASI BİZİM İÇİN BİR YENİLİK"

Yeni askeri birlik ve komando kuvvetlerinin temsilcilerinin Hadrut'taki askeri birlikte bulunduğunu vurgulayan Aliyev, "Bir komando tugayının oluşturulması bizim için bir yeniliktir. Komando tugaylarının her türlü askeri görevi yerine getirebilecek. İyi eğitim görmüş, yüksek irade göstermiş, vatan için kendini feda etmeye hazır çocuklarımız bu tugaylarda görev yapacak. Bu da askeri gücümüzü büyük ölçüde artıracaktır" dedi.

Aliyev, bu tür birçok tugayın kurulacağını ve bu nedenle Azerbaycan ordusunun profesyonelliğini ve moralini korumaya devam edeceğini kaydetti. Aliyev, Hadrut'tan sonra Şuşa kentine geçerek, Yukarı Gövher Ağa Camisi'ni ziyaret etti.

(Kamil Nadirli/ İHA)