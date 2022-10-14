Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u eleştirdi Açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkesini suçlayıcı açıklamalarını "Biz kendi açımızdan bu tür açıklamaları şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Fransız hükümetinin bu tutumu çerçevesinde Fransa'nın Azerbaycan- Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinde bundan sonra herhangi bir rol oynama ihtimalini görmüyoruz." diyerek eleştirdi.

Aliyev, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Yüksek Konsey Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Azerbaycan topraklarının Ermenistan ordusu tarafından işgali döneminde bu konuyu hiçbir zaman BDT'de müzakereye çıkarmadığını söyledi.

O dönemde çözüm sürecinin AGİT Minsk Grubu tarafından yürütülmesi nedeniyle buna gerek görmediğini belirten Aliyev, AGİT Minsk Grubu'nun 28 yılda hiçbir sonuç elde etmediğini hatırlattı.

Aliyev, "Görüldüğü gibi bu kurumun asıl amacı çatışmayı çözmek değil, dondurmaktı. Müzakereler, ihtilafın yıllarca çözülmeden kalması için kılıftı. Artık sorun çözüldü. Azerbaycan, her ülkenin kendini savunma hakkına sahip olduğunu belirten BM Şartı'nın 51. maddesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuka uygun olarak sorunu kendi başına çözdü." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in girişimiyle 6 Ekim'de Prag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la yaptıkları görüşmeye Azerbaycan olarak iyi niyet göstererek Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da katılmasına müsaade ettiklerini dile getiren Aliyev, şunları söyledi:

"Bu görüşmeden bir hafta sonra Macron hakaret içerikli, kabul edilemez, yalan ve provokatif açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında Azerbaycan'ı savaş çıkartmakla suçladı. Böylece gerçekleri manipüle ederek Fransa ve dünya kamuoyunun kafasını karıştırmaya çalıştı. 'Fransa, hiçbir zaman Ermenistan'ı yalnız bırakmayacaktır.' dedi. Rusya'ya yönelik "Rusya, Azerbaycan oyununu oynadı." şeklinde garezli açıklamada bulundu. Büyük bir ülkenin cumhurbaşkanı için sokak ağzı kullanmanın siyasi nezakete ne kadar uygun olduğuna bırakalım Fransız toplumu karar versin. Biz kendi açımızdan bu tür açıklamaları şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Fransız hükümetinin bu tutumu çerçevesinde Fransa'nın Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinde bundan sonra herhangi bir rol oynama ihtimalini görmüyoruz."

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada 2. Karabağ Savaşı nedeniyle Azerbaycan'ı suçlamış ve Ermenistan'ı haklı göstermeye çalışmıştı. Macron, Rusya'yı da suçlamış, Fransa olarak Ermenistan'ı yalnız bırakmayacaklarını belirtmişti.