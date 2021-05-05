Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti - Son Dakika

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü.

Aliyev, görüşmede yaptığı konuşmada, iki ülkenin ortaklaşa gerçekleştirdiği enerji ve ulaşım projelerinin bölgenin siyasi, ekonomik, ulaşım ve enerji haritasını değiştirdiğini söyledi.

Bu projelerin iki ülkü arasındaki güçlü ortaklık sayesinde hayata geçirildiğini belirten Aliyev, Güney Gaz Koridoru projesinin sadece Güney Kafkasya için değil, aynı zamanda Avrasya bölgesinin kalkınma ve istikrarı için önem arz ettiğini vurguladı.

Aliyev, Azerbaycan'ın, Gürcistan ekonomisindeki en büyük yatırımcılardan biri olmaya devam ettiğini, Tiflis yönetiminin reformlar uygulayarak iyi bir yatırım ortamı oluşturduğunu belirtti.

Garibaşvili de Azerbaycan ve Gürcistan'ın mükemmel ilişkilere sahip olduğunu ve bu ilişkilerin yüzyıllardır devam ettiğini söyledi.

Gürcistan ve Azerbaycan halklarının birbirine çok bağlı olduğunu belirten Garibaşvili, iki ülke ilişkilerini ve kardeşliği güçlendirecek daha fazla projenin ortak hayata geçirilmesinde kararlı olduklarını vurguladı.