Son dakika haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i kabul etti - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Rusya, Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye'yi de kapsayan bölge turu kapsamında geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarına başladı. Zarif, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev'in de hazır bulunduğu görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile de bir araya gelecek olan Zarif, bölge turu kapsamında Azerbaycan'dan sonra Türkiye, Rusya, Ermenistan ve Gürcistan'ı da ziyaret edecek.

(Kamil Nadirli/İHA)