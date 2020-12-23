Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev işgalden kurtarılan Gubadlı'yı ziyaret etti - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev işgalden kurtarılan Gubadlı'yı ziyaret etti

23.12.2020 21:25
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev işgalden kurtarılan Gubadlı'yı ziyaret etti, System.String[]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 44 gün süren savaşta Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Gubadlı şehrini ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 44 gün süren savaşta Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Gubadlı şehrini ziyaret etti.

Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyareti gerçekleştirdiği görüldü.

İlham Aliyev, görüntülerde, yol boyunca yıkık durumdaki yerleşim birimlerini göstererek, tüm köylerin Ermenistan güçlerince yıkıldığını söyledi.

"2. Dünya Savaşı'nda faşistler bile böyle vahşet yapmadı." diyen Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

"Bakın biz nasıl bir düşmanla savaştık. Bölgemizi, Kafkasya'yı faşistlerden kurtardık. Tüm bu köyleri yeniden kuracağız. Düşman, bu yaptıkları için hesap verecek. Tüm tarihi ve dini anıtlarımız, düşman tarafından yıkıldı. Tüm dünya bunu görmeli."

"Bu görüntüler, tazminat davamız için kanıt olacak"

Yol güzergahında işgalden kurtarılan bir diğer il olan Zengilan'ın köylerinin de yıkık durumda olduğunu gösteren Aliyev, "Bazı evlerde yaşamışlar. Sen gel başkasının toprağını zapt et, sonra da 'buranın tarihinin Ermeni toprağı olduğunu' iddia et. Sahtekarlar, hırısızlar, yalancılar ve vahşiler bizim topraklarımızı 30 yıl işgal altında tuttu. Tüm bu görüntüler, bizim tazminat davamız için kanıt olacak." diye konuştu.

Aliyev'in askerlerle bir araya gelmesi

Sosyal medya ağlarında paylaşılan bir diğer görüntüde de İlham Aliyev'in Gubadlı'da askerlerle yaptığı görüşme yer alıyor.

Aliyev, burada da "Askerlerimizin kahramanlığı sayesinde topraklarımızı kurtardık. Karabağ, Azerbaycan'dır." ifadesini kullanıyor.

Görüntülerde, askerlerin Cumhurbaşkanı Aliyev'i coşkulu şekilde alkışladığı görülüyor.

Mihriban Aliyeva, İlham Aliyev, Azerbaycan, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev işgalden kurtarılan Gubadlı'yı ziyaret etti - Son Dakika


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