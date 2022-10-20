Son dakika haber | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türkiye'nin siyasi ve manevi desteği savaşın son günlerine kadar devam etti" - Son Dakika
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Son dakika haber | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türkiye'nin siyasi ve manevi desteği savaşın son günlerine kadar devam etti"

20.10.2022 17:08
Son dakika haber | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Türkiye'nin siyasi ve manevi desteği savaşın son günlerine kadar devam etti"

Son dakika haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Karabağ Savaşı'nın ilk anlarından itibaren aziz kardeşim, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanına olduğunu söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Karabağ Savaşı'nın ilk anlarından itibaren aziz kardeşim, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanına olduğunu söyledi. Bu siyasi ve manevi destek savaşın son günlerine kadar devam etti" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrayıl'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Zengilan'ın işgalden kurtarılmasının ikinci yıldönümü olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Aliyev, "Böyle bir günde Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Zengilan ve Cebrayıl'da olması özel önem taşıyor. Karabağ Savaşı'nın ilk anlarından itibaren aziz kardeşim, Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a olan desteğini ifade etti ve Azerbaycan'ın yalnız olmadığını, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanına olduğunu söyledi. Bu siyasi ve manevi destek savaşın son günlerine kadar devam etti. Bu bize ilave güç verdi ve bazı ilave güçleri önlüyordu" dedi.

Türkiye Azerbaycan birliğinin bir daha zafer kazandığını belirten Aliyev, "Biz restore edilen Karabağ'da yine Türkiye-Azerbaycan birliğini görüyoruz. Bölgede toplam uzunluğu 50 kilometreden fazla 33 tünel, toplam uzunluğu 12 kilometreden fazla 84 köprü inşa ediliyor. Bunlar ancak ilk etapta görülen ve görülecek işlerdir. Karabağ ve Doğu Zengezur'u tam imar için daha büyük işler görülecektir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ve Azerbaycan birliği bölgede barış ve istikrar faktörüdür"

Türkiye ile Azerbaycan'ın birliğinin önemine değinen Aliyev, "Türkiye gibi bir ülkenin bizim kardeşimiz olması bizim için büyük mutluluktur. İkinzi Karabağ Savaşı'nda ve savaş sonrasında bu birliği daha da güçlendirdik. Geçen yıl Şuşa Beyannamesini imzaladık ve Türkiye ile Azerbaycan resmen müttefik oldu. Bu bölge ve dünya için ciddi mesajdır. Türkiye ve Azerbaycan birliği bölgede ciddi bir faktördür. Barış ve istikrar faktörüdür. Birileri yine bize karşı adaletsizlik yapmak istese bu faktörü (Türkiye ile Azerbaycan'ın müttefikliği) ciddi şekilde göz önünde bulundurmalıdır" dedi.

"Türkiye, dünya çapında güç merkezine dönüşmüştür"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği sayesinde Türkiye'nin son yıllarda büyük ve başarılı yol kat ettiğini ifade eden Aliyev, "Türkiye, dünya çapında güç merkezine dönüşmüştür. Türkiye'deki istikrar, kalkınma ve gelişim göz önündedir. Dünyanın birçok ülkesinde krizler yaşanıyor. Ülkeler yönetilemez duruma düşüyor. Ekonomik zorluklar insanların haklı itirazlarına neden oluyor. Türkiye ise güvenle ilerliyor, dev projeler gerçekleştiriyor. Bölgede söz sahibidir. Dünyada önemli güç merkezidir. Herkes bilmelidir ki bu başarılar Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir" dedi.

Erdoğan'ın Azerbaycan'da çok sevildiğini ve büyük saygı gördüğünü belirten Aliyev, "Her yerde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları beraber dalgalanmaktadır. Bunlar kalpten gelen duygular ve ecdatlarımızdan kalan miras ve günümüzün talebidir. Bundan sonra bölgedeki süreçler Türkiye ve Azerbaycan'ın aktif katılımı ve izniyle yürütülecektir. İş birliğimiz bölgesel çerçeveden çıkarak küresel çerçeveye yükselmiştir" dedi. - CEBRAYIL

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Azerbaycan, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Türkiye'nin siyasi ve manevi desteği savaşın son günlerine kadar devam etti' - Son Dakika

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