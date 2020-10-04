Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi" - Son Dakika

Azerbaycan ordusunun, ülke topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda dün Ağdere ilinin Madagiz kasabası çevresindeki stratejik tepelerde kontrol sağlanmıştı.

Ermeni lider Paşinyan, aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var