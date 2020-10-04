Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi" - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgal altındaki Madagiz yerleşim birimine Azerbaycan bayrağı dikildiğini açıkladı.
Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi. Madagiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.
Azerbaycan ordusunun, ülke topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda dün Ağdere ilinin Madagiz kasabası çevresindeki stratejik tepelerde kontrol sağlanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 00:48 - Kaynak: AA
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