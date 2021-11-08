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Son dakika haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakan Akar'ı kabul etti - Son Dakika

Son dakika haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakan Akar'ı kabul etti

08.11.2021 12:38

Son dakika haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesini Şuşa'da kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesini Şuşa'da kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla geldiği Azerbaycan'daki temaslarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde Şuşa'ya gelen Akar ve TSK komuta kademesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un da katıldığı görüşmede, Akar tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü tebrikinin iletildiği, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki iş birliğinin "Tek millet, iki devlet" anlayışıyla artarak devam edeceğinin ifade edildiği, Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün ve yarın da can kardeşi Azerbaycan'ın haklı davasında yanında olacağının kaydedildiği bildirildi.

-İHA-

Son dakika haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakan Akar'ı kabul etti
Son dakika haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakan Akar'ı kabul etti
Son dakika haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakan Akar'ı kabul etti
Son dakika haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakan Akar'ı kabul etti

İlham Aliyev, Azerbaycan, Milli, TSK, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakan Akar'ı kabul etti - Son Dakika


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