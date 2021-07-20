Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Moskova'da - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Cumhurbaşkanı Aliyev'i Moskova'daki Vnukovo-2 Uluslararası Havalimanı'nda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ve diğer yetkililer karşıladı.

Aliyev-Putin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir araya geldiği ve iki lider arasındaki görüşmenin başladığı bildirildi. - MOSKOVA