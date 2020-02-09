Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, oyunu kullandı - Son Dakika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, oyunu kullandı

6 saat önce

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı eşi Mihriban Aliyeva, kızları Leyla Aliyeva, Arzu Aliyev ve oğlu Haydar Aliyev Bakü'deki Sabail seçim bölgesinde bulunan 6 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, oyunu kullandı, System.String[]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı eşi Mihriban Aliyeva, kızları Leyla Aliyeva, Arzu Aliyev ve oğlu Haydar Aliyev Bakü'deki Sabail seçim bölgesinde bulunan 6 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

5 milyon 387 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 299'u kadın olmak üzere, 1314 aday yarışıyor. Seçimi yaklaşık 77 bin 700 yerli, 880 yabancı gözlemci izliyor.

Görüntü Dökümü

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-Aliyev ve ailesinin oy kullanma görüntüleri

-Oy verme işlemlerinden detaylar


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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:43 Kaynak: DHA
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