Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Özel Kuvvetler Komutanı Mirzeyev'i korgeneralliğe terfi ettirdi - Son Dakika

Azerbaycan'da Özel Kuvvetler Komutanı Hikmet Mirzeyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından korgeneralliğe terfi edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özel Kuvvetler Komutanı Hikmet Mirzeyev'in korgeneralliğe terfi ettirilmesiyle ilgili bir kararname imzaladı. Özel Kuvvetler Komutanı Hikmet Mirzeyev Azerbaycan topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmaya yönelik askeri operasyonların liderlerinden. Mirzeyev 27 yıl boyunca işgal altında bulunan Cebrail bölgesinin kurtarılması operasyonuna öncülük etti. - BAKÜ