Son Dakika Haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev parlamentoyu feshetti, ülke 9 Şubat'ta erken seçime gidiyor
Son Dakika Dünya Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev parlamentoyu feshetti, ülke 9 Şubat'ta erken seçime gidiyor - Son Dakika Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev parlamentoyu feshetti, ülke 9 Şubat'ta erken seçime gidiyor

6 saat önce

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, parlamentoyu feshetti. 10 milyon nüfuslu, petrol ve doğal gaz zengini Kafkasya ülkesi 9 Şubat'ta erken seçime gidecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev parlamentoyu feshetti, ülke 9 Şubat'ta erken seçime gidiyor, System.String[]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5'inci dönem parlamentoyu feshetti.


Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Aliyev'in, erken genel seçimlerin 9 Şubat 2020'de yapılmasına karar verdiği duyuruldu.

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Cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Azerbaycan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:43 
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