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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev parlamentoyu feshetti, ülke 9 Şubat'ta erken seçime gidiyor
6 saat önce
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, parlamentoyu feshetti. 10 milyon nüfuslu, petrol ve doğal gaz zengini Kafkasya ülkesi 9 Şubat'ta erken seçime gidecek
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:43
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