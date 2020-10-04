Son dakika haber... "Yalnız savaşalım, kim kimdir görelim" - Son Dakika

Son dakika haber... "Yalnız savaşalım, kim kimdir görelim"

Son dakika haberlerine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Yalnız savaşalım, kim kimdir görelim. Ne oldu şimdi?

Son dakika haber...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Yalnız savaşalım, kim kimdir görelim. Ne oldu şimdi? Paşinyan her gün dünya liderlerine çağrı yapıyor. Ben kimseyi aramadım. Hiçbir lideri aramadım, lider çağırmadım. Temaslarım oldu ve beni aradılar. Ama Paşinyan'ın aramadığı, yalvarmadığı, elçi göndermediği, ağlamadığı ve diz çökmediği kimse kalmadı" dedi. Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarına yönelik operasyonları başarılı şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, operasyonlar devam ettiği sırada ulusa seslendi. Aliyev, bugün Azerbaycan halkının mutlu olduğunu ifade ederek, bugün Ermeni işgalinden Cebrayil şehri ve civar köylerden Karhulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Çereken, Daşkesen, Horovlu, Mahmudlu, Ceferabad, Decal köylerinin kurtarıldığını açıkladı.

"PAŞİNYAN HER GÜN DÜNYA LİDERLERİNİ ARIYOR AMA BEN KİMSEYİ ARAMADIM"

Eylül olaylarından önce Ermenistan'ı uyardığını ifade eden Cumhurbaşkanı Aliyev, "Yalnız savaşalım, kim kimdir görelim. Ne oldu şimdi? Paşinyan her gün dünya liderlerine çağrı yapıyor. Ben kimseyi aramadım. Hiçbir lideri aramadım, lider çağırmadım. Temaslarım oldu ve beni aradılar. Ama Paşinyan'ın aramadığı, yalvarmadığı, elçi göndermediği, ağlamadığı ve diz çökmediği kimse kalmadı. Bu onun sonu. Bizimle normal bir dille konuşsa, kutsal şehrimizi karıştırmasaydı elbette bu sorunun müzakerelerle çözüleceği ümidiyle yaşardık. Ama her adım bir provokasyon, her adım bir hakaret ve onunla uzlaşacağımızı mı düşünüyor? Şimdi kimin kim olduğunu gösterdik" dedi.

"AZERBAYCAN ASKERİ ONLARI KÖPEK GİBİ KOVUYOR"

Azerbaycan'ın Karabağ'da başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini belirten Aliyev, "Azerbaycan askeri onları köpek gibi kovuyor. İşgal altındaki topraklarda Azerbaycan bayrakları dikiliyor. Azerbaycan askerleri siperlerinde duruyor, mevzileri bizim elimizde. Tanklarını biz sürüyoruz, diğer silahları da elimizde" ifadelerini kullandı.

"PAŞİNYAN KARABAĞ ERMENİSTAN DEĞİLDİR DEMELİ"

Paşinyan'a tek şartı olduğunu vurgulayan Aliyev, "Topraklarımızdan çıkın. Ama sözde değil, eyleme dökün. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığınızı söyleyin. Azerbaycan halkından özür diliyorum ve Karabağ'ın Ermenistan olmadığını söyleyin. Bize Ermenistan kuvvetlerinin işgal altındaki topraklardan çekilmesi için bir grafik versin. Bu yapıldığı taktirde ateşkes yeniden sağlanacaktır" diye konuştu.

(Kamil Nadirli/İHA)

Son dakika haber... Yalnız savaşalım, kim kimdir görelim

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 20:10 - Kaynak: İHA

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