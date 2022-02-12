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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Şuşa Beyannamesi'ni onayladı - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Şuşa Beyannamesi'ni onayladı

12.02.2022 13:21
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Şuşa Beyannamesi'ni onayladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Milli Meclisinde kabul edilerek yasalaşan Şuşa Beyannamesi'ni onayladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Milli Meclisinde kabul edilerek yasalaşan Şuşa Beyannamesi'ni onayladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, "Türkiye ile Azerbaycan Arasında Müttefiklik İlişkileri Hakkında Şuşa Beyannamesi"nin onaylanmasına ilişkin karara imza attı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Şuşa Beyannamesi'nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi için ilgili Cumhurbaşkanı kararını dün imzalamıştı.

Erdoğan ve Aliyev'in, 15 Haziran 2021'de, Şuşa kentinde imzaladığı Şuşa Beyannamesi, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngörüyor.

Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı asılsız iddialarının, tarihin çarpıtılması girişimlerinin bölgede barış ve istikrara zarar verdiği vurgulanan beyannamede, Türkiye ve Azerbaycan'ı birleştiren Zengezur koridorunun açılması ve Nahçıvan- Kars demir yolunun, ilişkilerin yoğunlaştırılmasına katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Tarafların, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha da genişletilmesi ve derinleştirilmesi perspektiflerini her yönüyle inceleyerek beyan ettiği Şuşa Beyannamesi'nde, Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın 30 yıl süren saldırısına son verilmesinde ve işgal edilmiş toprakların kurtarılmasında Türkiye'nin desteğine yüksek değer verdiği ifade ediliyor.

İşgalden kurtarılan topraklarda Türkiye- Rusya Ortak Merkezi'nin faaliyetlerine Türkiye'nin katkısının önemli rol oynadığına vurgu yapılan beyannamede, Türkiye ve Azerbaycan'ın, bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrar meselelerinin çözümlenmesi yönünde ortak çaba gösterecekleri, taraflardan herhangi birinin bağımsızlığına veya toprak bütünlüğüne üçüncü bir devletçe tehdit ve saldırı halinde tarafların, birbirine gerekli yardımı yapacakları vurgulanıyor.

Tarafların, iki devlet arasında geliştirilen ve onların çıkarlarına uygun askeri-siyasi iş birliğinin üçüncü devletlere karşı olmadığının kaydedildiği beyannamede, tarafların özellikle terör, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göçe karşı mücadelede ortak çaba ve iş birliğini genişleteceği belirtiliyor.

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İlham Aliyev, Azerbaycan, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Şuşa Beyannamesi'ni onayladı - Son Dakika


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