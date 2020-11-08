Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev : Şuşa'yı kurtardık - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa'nın Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 28 yıldır Ermenistan'ın işgali altında olan Şuşa'nın kurtarıldığını şu sözlerle duyurdu : "28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak. Zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Ermenistan yönetimini taleplerime yanıt vermezse sonuna kadar gideceğiz. Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık."