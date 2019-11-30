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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "(TANAP) Bugün güney gaz koridoru özünde 7 ülkenin birleştiği...
6 saat önce
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "(TANAP) Bugün güney gaz koridoru özünde 7 ülkenin birleştiği uluslararası bir iş birliği projesidir.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:58 Kaynak: AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "(TANAP) Bugün güney gaz koridoru özünde 7 ülkenin birleştiği uluslararası bir iş birliği projesidir."
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