Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarihi Hudaferin Köprüsü'nün işgalden kurtarıldığını açıkladı - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarihi Hudaferin Köprüsü'nün işgalden kurtarıldığını açıkladı
19.10.2020 00:58
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, tarihi Hudaferin Köprüsü'nün işgalden kurtarıldığını açıkladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, tarihi Hudaferin Köprüsü'nün işgalden kurtarıldığını açıkladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, eski Hudaferin Köprüsü üzerinde Azerbaycan bayrağını dikti. Azerbaycan halkına sevgiler! Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.
Paylaşılan görüntülerde, Azerbaycanlı askerler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, Hudaferin Köprüsü'nün işgalden kurtarılması hakkında bilgi verdi. - BAKÜ
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