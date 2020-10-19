Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.

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